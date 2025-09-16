"غوغل" تستثمر 5 مليارات استرليني في بريطانيا قبيل زيارة ترامب

أعلنت شركة "غوغل" الأميركية العملاقة الثلاثاء استثمارا بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6,81 مليارات دولار) على عامين في المملكة المتحدة، وتحديدا في مركز للبيانات وفي الذكاء الاصطناعي، قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية للندن.

وأفادت المجموعة في بيان بأن هذا المبلغ سيُستخدم لتمويل نفقاتها الاستثمارية في المملكة، "وتلك المخصصة للبحث والتطوير"، وتشمل "غوغل ديب مايند"، وهو مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للشركة الأميركية.

وتفتتح "غوغل" الثلاثاء مركز بيانات في فولثام كروس في شمال لندن، كانت أعلنت العام الفائت ضخ مليار دولار فيه. وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن المبلغ الذي أُعلن الثلاثاء سيُكمل هذا التمويل أيضا.

وتستعد المملكة المتحدة لاستقبال دونالد ترامب الأربعاء والخميس في زيارة رسمية هي الثانية له، بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته السابقة.

ويرافق الرئيس الأميركي عدد من كبار رؤساء الشركات، لا سيما من قطاع التكنولوجيا، ومن المتوقع إعلان استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق تكنولوجي مع لندن.

وقال مسؤول أميركي لوسائل إعلام "نتوقع أن تتجاوز الاستثمارات عشرة مليارات، وربما عشرات المليارات. نعلم يقينا أن العدد يتجاوز عشرة مليارات".

وأشارت الحكومة البريطانية الاثنين إلى إن البلدين سيوقعان أيضا اتفاقا لتسريع تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية.