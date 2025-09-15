الذهب يلامس قمة غير مسبوقة مع تراجع الدولار وعوائد السندات

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، الاثنين، مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ يراجع المستثمرون مراكزهم قبيل اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع ربما يحدد مسار السياسة النقدية لما تبقى من العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 3680.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3682.11 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 3720.40 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أسبوع، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» إلى أن الأسواق شبه متأكدة من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، والذي سيكون أول خفض منذ ديسمبر، مع تمسك البعض بتوقعات خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس.

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس زانر ميتالز وكبير محللي شؤون المعادن فيها: «توقعات خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مسلم بها إلى حد كبير في هذه المرحلة»، مضيفاً أنه ربما يكون هناك خفض لمرة أو مرتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقال إن المحطات التالية لصعود الذهب هي 3700 دولار، ثم 3730 دولاراً، و3743 دولاراً على المدى القصير.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً، والذي غالباً ما يعد ملاذاً آمناً في فترات الضبابية الكبيرة، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 42.60 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1396.74 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1186.17 دولاراً.