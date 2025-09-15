ترامب يطالب بإلغاء إعلان الأرباح ربع السنوية للشركات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في إلغاء تقارير الأرباح ربع السنوية للشركات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه ينبغي على هيئات تنظيم أسواق الأوراق المالية التوقف عن إلزام الشركات بإصدار تقارير مالية كل ثلاثة أشهر، والتحول بدلاً من ذلك إلى إصدار تقارير نصف سنوية. وتلزم هيئة الأوراق المالية والتداول الشركات المدرجة في البورصة بتقديم تقاريرها على أساس ربع سنوي منذ عام 1970.

وكتب ترامب: "سيوفر هذا المال، ويسمح للمدراء بالتركيز على إدارة شركاتهم بكفاءة".

وطلب ترامب من هيئة الأوراق المالية والتداول دراسة المقارنة بين إعداد التقارير كل ثلاثة أشهر وإعدادها كل ستة أشهر خلال ولايته الأولى. لكن لم يحدث أي تغيير.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بورصة الأوراق المالية طويلة الأجل عن عزمها تقديم التماس إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لإلغاء شرط التقارير ربع السنوية. وتضم بورصة الأوراق المالية طويلة الأجل التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، الشركات التي تركز على الأهداف طويلة الأجل.

ويقول مؤيدو التغيير إن التقارير ربع السنوية مكلفة للغاية وتستغرق وقتا طويلا، وتثني الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يقولون إن المسؤولين التنفيذيين في الشركات يركزون بشكل مُفرط على تحقيق مستهدفات ربع سنوية أكثر مما يركزون على التخطيط طويل الأجل.

في المقابل يقول مؤيدو التقارير ربع السنوية إنها توفر للمستثمرين تحديثات مالية قيمة وتنبههم إلى أي مخاطر جديدة تواجه الشركة التي يستثمرون فيها.



