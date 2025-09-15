«ألفابت» رابع شركة في نادي «الـ3 تريليونات»



انضمت «ألفابت» إلى نادي الشركات ذات القيمة السوقية البالغة 3 تريليونات دولار، لتصبح رابع شركة في العالم تصل إلى هذا المستوى بعد «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا».

وقفز سهم مالكة «غوغل» و«يوتيوب» بنسبة 4.48% إلى 251.59 دولاراً خلال التداولات، لتصل قيمتها السوقية إلى 3.043 تريليونا دولار.

وحقق السهم المدرج في «ناسداك» تحت رمز (GOOGL)؛ مكاسب قوية منذ مطلع سبتمبر عقب صدور حكم في قضية مكافحة الاحتكار ضد «غوغل» سمح لها بعدم تفكيك متصفح الإنترنت «كروم».

ومنذ بداية العام، ارتفع سهم «ألفابت» بأكثر من 30%، متفوقاً على مكاسب مؤشر «ناسداك» التي بلغت نحو 15%.

ويأتي تجاوز القيمة السوقية حاجز الـ 3 تريليونات دولار بعد نحو 20 عاماً من الطرح العام الأولي لـ«غوغل»، وما يزيد قليلاً على عقد من الزمن منذ تأسيس «ألفابت» كشركة قابضة.