ماسك يشتري أسهماً في تسلا بـ«مليار دولار».. والسهم يقفز 9%



قفز سهم تسلا بأكثر من 9% خلال التداولات المبكرة ولامس مستوى 417.7 دولاراً، بعدما كشف المدير التنفيذي إيلون ماسك عن أول عملية شراء له لأسهم الشركة في السوق منذ فبراير 2020.

واشترى الرجل الأغنى في العالم 2.57 مليون سهم بأسعار مختلفة الجمعة بقيمة إجمالية حوالي مليار دولار، في خطوة تعبر عن ثقة المدير التنفيذي في الشركة.

وقبل عملية الشراء الأخيرة، كان «ماسك» يمتلك حوالي 13% من أسهم «تسلا».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «تسلا» أنها ستطلب من المساهمين الموافقة على حزمة تعويضات جديدة لـ«ماسك» تصل قيمتها لحوالي 975 مليار دولار.

تعد هذه الأنواع من عمليات الشراء نادرة بالنسبة لماسك، حيث كان آخر شراء له حوالي 200,000 سهم بقيمة حوالي 10 ملايين دولار في 14 فبراير 2020، وفقاً لبيانات «فيريتي». وتُعد هذه أكبر عملية شراء له على الإطلاق من حيث القيمة، وفقاً لـ«فيريتي».

وتأثرت أسهم «تسلا» هذا العام بانخفاض المبيعات، المرتبط جزئياً بأنشطة ماسك السياسية التي أضرت بالعلامة التجارية، بالإضافة إلى إلغاء إدارة ترامب لبعض الحوافز المخصصة للسيارات الكهربائية.

وينقسم المحللون بشأن السهم، حيث يتوقع السعر المستهدف في وول ستريت انخفاضاً بنسبة 20% تقريباً، وفقاً لموقع Tipranks. إلا أن الكثيرين متفائلون على المدى الطويل بإمكانية نجاح ماسك في إحداث تحول في الشركة للتركيز بشكل أكبر على القيادة الذاتية والروبوتات.

وتستهدف حزمة الرواتب التي سيصوت عليها المساهمون في نوفمبر قيمة سوقية نهائية قدرها 8.5 تريليونات دولار. وكانت قيمة السهم 1.3 تريليون دولار عند إغلاق يوم الجمعة.