انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني خلال الربع الأول

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة بلغت 0.7% وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي ِطبْقاً لـِبيانات مجلس الوزراء التي أشارت إلى تأثر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وَسَط التضخم وزيادة تكاليف الواردات على النمو.

يأتي ذلك بينما تستعد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا لإقرارحزمة اقتصادية للمساعدة في تخفيف تأثير التضخم والرسوم الجمركية الأمريكية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ هذا الصيف.

ورجح خبراء اقتصاديون أن يتباطأ نمو اليابان بشكل أكبر في الربع الثاني أوفي وقت لاحق من هذا العام، اعتماداً على التقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى خفض رسوم ترامب الجمركية.

ورأى محللون أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني يظهر تباطؤ إنفاق المستهلكين الذي أخفق في تعويض انخفاض الطلب الخارجي موضحين أن ارتفاع الأسعار أجبر المستهلكين على إنفاق المزيد غير أن الاستهلاك الخاص لم يرتفع بالقيمة الحقيقية منذ حوالي نصف عام".

وارتفع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 1.4%، مدعوماً بالطلب على مُعِدَّات إنتاج أشباه الموصلات والتقنيات الموفرة للعمالة وَسَط نقص مزمن في العمالة داخل اليابان.