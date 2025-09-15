مليارات أمريكا تستبق زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة

كشفت الحكومة البريطانية عن استثمارات بأكثر من مليار جنيه إسترليني في البلاد من البنوك الأمريكية، وهو إعلان يأتي قبل أيام من زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة. وستستثمر مجموعة سيتي غروب 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) في أنشطتها بالمملكة المتحدة، ومزود خدمة الدفع عبر الإنترنت باي بال 150 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة.

والاستثمارات المعلنة التي تشمل أيضاً بنك أوف أمريكا وستاندرد آند بورز، ستسهم في توفير 1800 فرصة عمل في لندن وإدنبرة وبلفاست ومانشستر. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «بالتعاون مع حلفائنا فإننا نخلق فرص عمل هنا».

ويواجه ستارمر أزمة سياسية داخلية بعد إقالة السفير البريطاني في واشنطن بيتر ماندلسون هذا الأسبوع بسبب صداقته مع جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية بحق قاصرين.

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة يومي الأربعاء والخميس، بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته الأولى. وسيرافق الرئيس الأمريكي عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجالي التكنولوجيا والمال، بحسب وسائل إعلام بريطانية، ويتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية واستثمارية.

ومن المقرر أن يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين الأمريكيين بما في ذلك جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي.

ومنذ بداية العام، نشر البلدان خطط عمل للذكاء الاصطناعي. وتزايد قيام شركات أمريكية مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه.آي» بإنشاء مكاتب دولية في لندن، بينما تواصل الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً مثل «ديب مايند» الاستثمار في التعاون عبر الأطلسي.

من جهة أخرى، قالت السفارة البريطانية في واشنطن إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تستعدان لتوقيع اتفاق تكنولوجيا مهم في الأيام المقبلة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا.

يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في البلدين اللذين تبلغ قيمتهما تريليون دولار، ما يعزز الفرص المتاحة للشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي. وبينما لا تزال التفاصيل النهائية قيد التفاوض، قالت السفارة إن الشراكة ستركز على التقنيات الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاتصالات والحوسبة الكمية.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، التي تم تعيينها في منصبها في الخامس من سبتمبر في بيان «ستغير التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، حياتنا». وذكرت قناة سكاي نيوز أن شركة بلاك روك تخطط لاستثمار 700 مليون دولار في مراكز البيانات البريطانية في إطار سلسلة من الصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب.