العملات الناشئة تلقى الدعم من الارتفاع التدريجي لليوان

يبدو تسامح الصين الأحدث مع الارتفاع المستمر لقيمة اليوان بصدد إعادة تسريع ارتفاع عملات الأسواق الناشئة، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية. ويدعم هذه التوقعات شدة تأثر عملات الأسواق الناشئة بتغيرات اليوان. ويظهر تحليل «بلومبرغ» أنه على مدى العام الماضي، فإنه مقابل كل تحرك بنسبة 1% في اليوان، تحركت عملات البات التايلاندي والرينغيت الماليزي والبيزو التشيلي والبيزو المكسيكي والريال البرازيلي بشكل متقارب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معامل الارتباط لمدة 30 يوماً بين سعر صرف الدولار مقابل اليوان، ومؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة إلى 0.59 في نهاية أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».

ونظراً لأنه يعد العملة الرئيسية للشريك التجاري الرئيسي للعديد من الاقتصادات الآسيوية، يمثل اليوان الصيني ركيزة أساسية في المنطقة، حيث تراقب الدول الأخرى سياسة بكين في مجال الصرف الأجنبي عن كثب، إلا أن تأثيره يمتد خارج آسيا ليشمل الدول المتأثرة بالتجارة الصينية وتدفقات السلع.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة بنحو 0.3% هذا الربع، بعد فصلين من المكاسب، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تقلبات الدولار مع تغير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع المؤشر بنحو 6.8% هذا العام.

ويقول مراقبو السوق إن هناك مجالاً لعملات الأسواق الناشئة لاستئناف تقدمها، حيث أشار بنك الشعب الصيني إلى تحوله عن سياسته السابقة التي كانت تركز على الحفاظ على استقرار اليوان وسط التوترات التجارية.

وقال إريك فاين، مدير محفظة في شركة «فان إيك أسوسيتس» بنيويورك: «يعد اليوان الصيني العملة الرئيسية المقابلة لمعظم الأسواق الناشئة، فهي تتداول مع الصين أكثر مما تتداول مع الولايات المتحدة». وأضاف: «الرابحون جميعهم من الأسواق الناشئة».