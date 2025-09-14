عيون مستثمري وول ستريت تترقب أول خفض للفائدة في عهد ترامب

يتطلع المستثمرون إلى أن يكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مدى قلقه إزاء تباطؤ سوق العمل الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع الجاري، وسط توقعات بأن يُقدِم على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ تسعة أشهر لدعم التوظيف.

وجاءت بيانات التضخم، الصادرة الخميس، أعلى قليلاً من المتوقع، بحسب رويترز في تقريرها الأسبوعي للأسهم الأمريكية، إلا أن المحللين لم يروا في ذلك عائقاً أمام الفيدرالي لاتخاذ قرار الخفض، يوم الأربعاء المقبل، خاصة بعد سلسلة من التقارير السلبية بشأن نمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وتبقى علامات الاستفهام قائمة حول حجم الخفض المنتظر، وما إذا كان المجلس سيمضي في المزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة.

وقال كريس فاسيانو كبير استراتيجيي السوق في شبكة «كومنويلث فاينانشال»: «مع بعض الاستقرار الأخير في السياسة التجارية والمالية، عاد الفيدرالي إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، والآن، بعد أن بدأ سوق العمل يضعف، يصبح الفيدرالي هو القصة الأبرز بالنسبة للمستثمرين، من حيث كيفية تعامله مع هذا الوضع».

وقد ساهمت توقعات خفض الفائدة في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة إلى مستويات قياسية، إلى جانب التفاؤل بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وقوة أرباح الشركات، وتراجع المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 12 % منذ بداية 2025.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، أظهرت عقود الفائدة الآجلة حتى الخميس الماضي، أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 90 % لخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في قراره الأربعاء المقبل، مقابل 10 % فقط لاحتمال خفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس.

ووفقاً لنيكولاس كولاس الشريك المؤسس لشركة «داتاتريك ريسيرش»، فإن 60 % من قرارات خفض الفائدة البالغ عددها 55 منذ 1990، جاءت بواقع 25 نقطة أساس.

وأضاف: «من بين 18 مرة خفض فيها الفيدرالي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حدث ذلك في جميع الحالات تقريباً خلال أو بعد فترات الركود، باستثناء سبتمبر 2024، حين بدأ المجلس سلسلة من ثلاث تخفيضات متتالية، بإجمالي 100 نقطة أساس، ليستقر المعدل الحالي بين 4.25 % و4.5 %».

وقال كولاس: «استناداً إلى هذا التاريخ، فإن أي خفض بواقع 50 نقطة أساس، سيشير إلى قلق الفيدرالي من مستقبل الاقتصاد الأمريكي القريب».

وتُظهر عقود الأسواق الآجلة، أن التوقعات تشير إلى خفض إجمالي قدره 73 نقطة أساس بحلول ديسمبر، أي ما يعادل نحو ثلاث تخفيضات قياسية، كما سيصدر الفيدرالي، الأربعاء، أحدث ملخص لتوقعاته الاقتصادية والسياسات النقدية.

وكان رئيس المجلس، جيروم باول، وعدد من المسؤولين، قد أعربوا سابقاً عن قلقهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات، إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما برر تأجيل خفض الفائدة في وقت سابق من العام.

وأظهرت بيانات الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في أغسطس، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ يناير.

وفي ظل التفويض المزدوج للفيدرالي، بتحقيق استقرار الأسعار، وضمان الحد الأقصى من التوظيف، يتطلع المستثمرون إلى سماع تأكيد بأن الأولوية باتت دعم سوق العمل.

وقال يونغ-يو ما كبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة «بي إن سي فاينانشال سيرفيسز»: «تلك المراجعات الحكومية التي أظهرت أن الاقتصاد أوجد 911 ألف وظيفة، أقل مما كان مقدراً خلال 12 شهراً حتى مارس، هي استثنائية للغاية، وتستدعي الانتباه».

وأضاف: «الأسواق تريد أن تسمع أن هناك تحولاً واضحاً وشاملاً، لضمان ألا يزداد ضعف سوق العمل سوءاً».

وبالتوازي، يراقب وول ستريت أداء أسهم التكنولوجيا، وموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد القفزة التاريخية البالغة 36 % في سهم شركة «أوراكل»، الأربعاء، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو تريليون دولار.

وقد عززت هذه القفزة سلسلة من الصفقات الضخمة في مجال الحوسبة السحابية، في ظل السباق المحموم على قدرات المعالجة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ووصف يونغ-يو ما هذه الزيادة، بأنها «مذهلة من منظور ديناميكيات السوق، إذ نادراً ما تشهد شركة ضخمة بهذا الحجم، رد فعل بهذه القوة».

وأضاف: «إنها تعكس مسار الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتشير إلى أن هذه التطورات تحدث بوتيرة سريعة للغاية».

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 15 سبتمبر

مسح الصناعات التحويلية لولاية نيويورك «إمباير ستيت»

الثلاثاء 16 سبتمبر

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

مؤشر أسعار الواردات

الإنتاج الصناعي

معدل استغلال الطاقة الإنتاجية

المخزونات التجارية

مؤشر ثقة بناة المساكن

الأربعاء 17 سبتمبر

مؤشر بدايات بناء المساكن

تصاريح البناء

قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة

المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

الخميس 18 سبتمبر

طلبات إعانة البطالة الأولية

مسح الصناعات التحويلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا

المؤشرات الاقتصادية القيادية في الولايات المتحدة

الجمعة 19 سبتمبر

كلمة لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي