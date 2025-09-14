الساعات السويسرية تسخر من رسوم ترامب بعكس أرقام 3 و9

أطلقت شركة سواتش لصناعة الساعات إصداراً خاصاً جديداً في خطوة تنطوي على سخرية من الرسوم الجمركية العقابية البالغة 39% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سويسرا.

وأطلقت الشركة على الطراز الجديد اسم «ماذا لو.. التعريفات الجمركية»، حيث عكست موضع الرقمين 3 و9 على واجهة الساعة في إشارة إلى نسبة الـ39% التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات السويسرية الشهر الماضي.

وتباع الساعة بسعر 139 فرنكاً سويسرياً (ما يعادل 174 دولاراً)، وقد طرحت في الأسواق الأربعاء الماضي، على أن تكون منتجاً محدود الإصدار، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة لـ CNBC.

غير أن هذا الطراز، المتاح حصراً في سويسرا، ظهر يوم الجمعة على موقع الشركة الإلكتروني على أنه غير متوفر حالياً.

وأوضح المتحدث أن هذا الطراز يهدف إلى أن يكون «استفزازاً إيجابياً» للسلطات، ورسالة ضمنية لحث الحكومة السويسرية على السعي نحو اتفاق أفضل.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني: «إن روح الاستفزاز الإيجابي جزء من الحمض النووي لعلامة سواتش».

وتابع قائلاً: «لقد لعبنا بفكرة الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضتها الولايات المتحدة على سويسرا. ونأمل ألا يستمر هذا الوضع طويلاً، بل أن يكون قصير الأمد قدر الإمكان».

وأشار إلى أنه «بمجرد أن تغير الولايات المتحدة رسومها الجمركية تجاه سويسرا، سنتوقف فوراً عن بيع هذه الساعة».

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في 1 أغسطس عن فرض رسوم جمركية صادمة بنسبة 39% على سويسرا، وهي من أعلى الرسوم التي فرضها على مستوى العالم.

أثارت هذه الإجراءات استياءً واسعاً لدى السلطات في سويسرا ودوائر الأعمال المحلية، التي كانت تتوقع فرض رسوم في نطاق 10% إلى 15% على غرار ما فرض على شركاء تجاريين كبار آخرين مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، يسعى المفاوضون السويسريون إلى التوصل لاتفاق أفضل، فيما صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لتنيك يوم الخميس بأن من المرجح أن «يتوصل البلدان إلى اتفاق».

وقد تلقت شركات صناعة الساعات السويسرية وقطاع السلع الفاخرة الأوسع ضربة قاسية جراء هذه الرسوم، نظراً لاعتمادها الكبير على المستهلكين في الولايات المتحدة.

وكانت السوق الأمريكية أكبر سوق خارجية للساعات السويسرية في عام 2024، إذ بلغت صادراتها 4.37 مليارات فرنك، وفق بيانات اتحاد صناعة الساعات السويسرية.