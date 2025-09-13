بيتكوين فوق 116 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع تقييم الأسواق آفاق السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة. وصعدت بيتكوين 0.5% عند 115 ألف دولار خلال التعاملات، بعدما لامست 116357 دولاراً، واستحوذت على نحو 57.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، 2.35% إلى 4527.90 دولاراً، فيما أضافت الريبل نسبة 1.3% عند 3.0512 دولاراً.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4 تريليونات دولار، بينما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 166.85 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وأفادت بيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، بأن البلاد اشترت 27 وحدة من العملة المشفرة في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6317.18 بيتكويناً، بقيمة تتجاوز 726 مليون دولار.