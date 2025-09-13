قلق الإمدادات الروسية يقفز بأسعار النفط

محت أسعار النفط خسائرها المبكرة، أمس، وتحولت للارتفاع بنحو 2%، مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسية.

وأعلن الكرملين، أمس، توقف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة قد تؤدي لفرض عقوبات غربية إضافية على موسكو.

وفي سلسلة من الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا، هاجمت طائرات مسيّرة أوكرانية أكبر موانئ تصدير النفط الروسية «بريمورسك».

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 2.03% أو 1.35 دولار إلى 67.72 دولاراً للبرميل، بعدما انخفضت عند تسوية أول من أمس 1.66%.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.92% أو 1.2 دولار عند 63.57 دولاراً.

وذكر «تاماس فارجا» المحلل لدى «بي في إم أويل أسوشيتيس» أن السوق ممزق بين نقص المعروض المتوقع بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وبين فائض المعروض الفعلي نتيجة زيادة إنتاج «أوبك+» وتضخم المخزونات، وفقاً لما نقلته «رويترز».