البنك الوطني النمساوي يتوقع نمواً 0.3% في 2025

توقع البنك الوطني النمساوي أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% للعام الجاري 2025، ليتفادى بذلك الدخول في عام ثالث من الركود، وذلك بعد أداء اقتصادي أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.

وأوضح مارتن كوخر، محافظ البنك الوطني النمساوي، أن الاقتصاد المحلي سجل نمواً طفيفاً في الأشهر الستة الأولى من 2025 بعد مرور نحو عامين من الركود، وهو ما يخالف توقعات سابقة كانت ترجح حدوث انخفاض طفيف، مما استدعى تعديل التوقعات الحالية.

وفي نظرته المستقبلية، رجح البنك تسارع النمو الاقتصادي بشكل طفيف ليصل إلى 0.8% في العام المقبل 2026، ثم إلى 1.1% في عام 2027.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار المحافظ إلى استمرار المخاطر وحالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي، مرجعاً ذلك إلى التطورات الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.