دون المتوقع .. روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى 17%

خفض البنك المركزي في روسيا الفائدة بنسبة أقل من المتوقعة، وأكد أنه سيسعى لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف في العام المقبل.

خفض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 17%، وسط تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من الوقوع في براثن الركود.

يأتي ذلك القرار في وقت تسعى السلطات لتحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم ومؤشرات متزايدة عن تردي الاقتصادي وسط استمرار الحرب في أوكرانيا.

يعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي لكن بنسبة أقل والثالث من نوعه، وجاء أقل من توقعات المحللين الذين قدروا خفض تكاليف الاقتراض بنحو 200 نقطة أساس.

وفي يونيو الماضي خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث قلص السعر القياسي من 21% إلى 20%.

ويرى بنك روسيا أن الاقتصاد لا يزال يعمل فوق طاقته وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في وقت سابق من العام. وكان الاقتصاد الروسي قد سجل نمواً بنسبة 4.1% في العام الماضي وفي عام 2023.