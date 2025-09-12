بتكوين تتجاوز 115 ألف دولار من جديد

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم الأسواق آفاق السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة.

وصعدت البتكوين بنسبة 0.5% عند 115 ألف دولار، خلال التداولات، بعدما لامست 116357 دولاراً، واستحوذت على نحو 57.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.35% إلى 4527.90 دولاراً، فيما أضافت الريبل نسبة 1.3% عند 3.0512 دولارات.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 166.85 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، اشترت البلاد 27 وحدة من العملة المشفرة في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6317.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 726 مليون دولار.

وبحسب أداة «فيد واتش»، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر إلى 92.5% من 89% قبل أسبوع، مع احتمال نسبته 7.5% لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس.