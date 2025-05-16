حقن التخسيس «ويغوفي» تطيح برئيس شركة الأدوية المُصنعة

قالت شركة نوفو نورديسك الدنماركية، اليوم الجمعة، إن الرئيس التنفيذي للشركة، لارس فرويرغورد يورغنسن، سيتنحى عن منصبه، في وقت تسعى فيه الشركة المصنّعة لعقار "ويغوفي" لمواجهة تراجع أدائها وسط اشتداد المنافسة في سوق أدوية السمنة.

وأوضحت الشركة أن يورغنسن، الذي تولّى قيادة الشركة لمدة ثماني سنوات، سيبقى في منصبه "لفترة مؤقتة لضمان انتقال سلس إلى قيادة جديدة"، مشيرة إلى أن عملية البحث عن خليفة له ما تزال جارية، وسيُعلن عن الاسم في الوقت المناسب.

وتراجعت أسهم نوفو نورديسك بنسبة 1.8% عند إغلاق تعاملات الجمعة، في حين ارتفعت أسهم منافستها الأميركية "إيلي ليلي"، المتخصصة أيضاً في أدوية السمنة، بنسبة 1.7% بعد إعلان القرار.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه نوفو نورديسك ضغوطاً كبيرة في سوق أدوية السمنة المتنامي، مع تزايد المنافسة وظهور نتائج مخيبة للتجارب السريرية لعلاجاتها الجديدة. وقد هبطت قيمة سهم الشركة بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2024.

وقال رئيس مجلس الإدارة، هيلغه لوند، إن النقاشات بشأن استبدال يورغنسن كانت جارية منذ عدة أسابيع بين نوفو نورديسك ومؤسسة نوفو نورديسك التي تملك حصة الأغلبية في الشركة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة *رويترز*.

وذكرت رويترز أيضاً أن يورغنسن صرّح لتلفزيون TV2 الدنماركي بأنه أُبلغ بالقرار مؤخراً، ولم يكن يتوقعه.

وأكد لوند في بيان أن "استراتيجية نوفو نورديسك لم تتغير، ومجلس الإدارة واثق من خطط الشركة الحالية وقدرتها على تنفيذها"، مضيفاً أن التغييرات جاءت "في ضوء التحديات السوقية الأخيرة، وتراجع سعر سهم الشركة منذ منتصف 2024".

وفي إطار التغييرات، أعلنت نوفو نورديسك أن لارس ريبين سورينسن، الرئيس التنفيذي السابق للشركة والرئيس الحالي لمؤسسة نوفو نورديسك، سينضم إلى مجلس إدارة الشركة بصفة مراقب في البداية.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نتائج مبيعات مخيبة للربع الأول من عام 2025 لعقار "ويغوفي"، وخفّضت توقعاتها للنمو السنوي، بسبب المنافسة المتزايدة من شركات تحضّر أدوية مركبة في السوق الأميركي. وقال يورغنسن في مقابلة مع CNBC: "المحضّرون استحوذوا على جزء من أعمالنا".

ورغم ذلك، توقعت الشركة تحسناً في المبيعات خلال النصف الثاني من العام، مع تراجع توفر الأدوية المركبة المنافسة، بعد أن أنهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) العمل بحالة الطوارئ المرتبطة بنقص الأدوية.

في الوقت ذاته، عانت الشركة من أجواء سلبية بعد نتائج محبطة لعقارها الجديد قيد التطوير "كاغريسيما" لعلاج السمنة. وكان يورغنسن قد أعرب في وقت سابق عن "تفاؤله الشديد" بآفاق هذا العلاج، قائلاً: "استناداً إلى البيانات المتوفرة لدينا، فإن كاغريسيما هو أفضل منتج تم اختباره أو طرحه في السوق، ونعتقد أن بإمكاننا تحسين هذه البيانات أكثر".