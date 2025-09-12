ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات، أمس، لتتداول بتكوين قرب 114 ألف دولار.وزاد سعر بتكوين بنسبة 0.33% إلى 113.775 ألف دولار، كما ارتفعت كل من إيثريوم بنسبة 2.2% عند 4411.98 دولاراً، والريبل 0.94% إلى 3 دولارات.

ومن المتوقع استفادة العملات المشفرة من انخفاض الفائدة الأمريكية لأنها تعني توافر المزيد من السيولة لدى المستثمرين لضخها في تلك الأصول.

وتأتي الارتفاعات مدعومة بتزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة. وأشارت شركة «بينش ماركس» البريطانية، الرائدة في مجال توفير مؤشرات الأصول الرقمية، إلى أن البتكوين يتداول حالياً دون نطاق قيمته العادلة عند مقارنته بنمو عرض النقد الأمريكي.

معتبرة أن الفجوة الحالية هي الأكبر منذ أغسطس عام 2024، وهو ما قد يشكل نقطة دخول قوية مثلما حدث في أعوام 2016 و2019 و2021، حين تبعت مثل هذه الانحرافات موجات صعود مهمة.

وأظهرت أسواق الخيارات زيادة في الطلب على أدوات التحوط قبيل صدور بيانات التضخم، ما يعكس حالة من الحذر على المدى القصير.

وقدمت أسهم الشركات التي تتجه إلى تخزين بتكوين والعملات الرقمية مؤشرات هبوط حاد في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تقدم البنوك المركزية في حملات التشديد النقدي، وارتفاع العوائد على السندات الحكومية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

وفقدت شركة «مايكروستراتيجي»، أكبر حائز مؤسسي لعملة البتكوين، نحو 18% من قيمتها خلال أسبوع واحد لتسجل أدنى مستوى منذ أبريل، في حين تراجعت أسهم شركات تعدين العملات الرقمية بشكل جماعي إلى أدنى المستويات.

وخلال العام الجاري، أعلنت شركات عديدة حول العالم أنها بصدد إصدار أسهم مرتبطة بجمع البتكوين، من أبرزها شركة «ريبل» ومشروعها XRP، الذي لم ينجُ من موجة الهبوط الأخيرة.

