مليار دولار فقط تفصل بين ماسك وإليسون على لقب «الأغنى»



احتدمت المنافسة بين المليارديرات على لقب أغنى رجل في العالم مع الصعود المفاجئ للمنافس لاري إليسون، مؤسس «أوراكل» أمام إيلون ماسك، مؤسس تسلا.

في دقائق معدودة بعد افتتاح المؤشرات الأمريكية ارتفعت أسهم شركة أوراكل التابعة لإيلسون بأكثر من الثلث يوم الأربعاء، ما جعله ينتزع اللقب مؤقتاً من إيلون ماسك، وتسليمه إلى المؤسس المشارك لعملاق البرمجيات، لكن سوق الأسهم متقلب، وعاد ماسك إلى الصدارة بنهاية الجلسة، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ»، حيث تخلت أوراكل عن بعض مكاسبها السابقة.

والفارق الآن ليس كبيراً، حيث يبلغ الفرق الآن مليار دولار فقط، 384.2 مليار دولار لماسك مقابل 383.2 مليار دولار لإليسون.

هذا وقد أصبح ماسك أغنى شخص في العالم لأول مرة قبل أربع سنوات، والسبب الرئيسي هو حصته في شركة تسلا، بينما ثروة إليسون تعود إلى شركة «أوراكل».