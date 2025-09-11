«أوبك» تُبقي على توقعات نمو الطلب على النفط للعامين 2025 و2026

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الخميس، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، المرتفعة نسبياً، لهذا العام والعام المقبل دون تغيير، إذ رجحت بلوغه خلال 2026 مستوى 1.4 مليون برميل يومياً، كما حافظت على ترجيحاتها لنمو الطلب على الخام في 2025 عند نفس مستوياتها البالغة 1.3 مليون برميل يومياً للشهر السادس على التوالي.

يأتي ذلك بعد أن رفعت «أوبك» الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام المقبل بـ100 ألف برميل عن توقعات الشهر الأسبق البالغة 1.3 مليون برميل يومياً.

وأكدت المنظمة أن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي في النصف الثاني من هذا العام.

وزادت «أوبك»، في تقريرها لشهر سبتمبر الصادر، اليوم الخميس، توقعاتها لإجمالي الطلب العالمي على النفط، خلال الربع الرابع من العام الحالي إلى 106.37 ملايين برميل يومياً بزيادة طفيفة عن توقعاتها الشهر الماضي البالغة 106.36 ملايين برميل يومياً.

يأتي ذلك في وقت أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها للطلب السنوي على النفط لعام 2025 بكامله عند 105.14 ملايين برميل يومياً دون تغيير كما هو في الشهر الماضي. وأبقته لعام 2026 عند نفس مستواه البالغ 106.52 ملايين برميل يومياً.

وتأتي التوقعات المتفائلة، في تقرير شهري، عقب قرار مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقاً بزيادة حصص إنتاج النفط في من أكتوبر في ظل سعي السعودية، أكبر منتج للنفط في المنظمة، لاستعادة حصتها السوقية.

وأفادت أوبك في التقرير «ظل النمو الاقتصادي العالمي قويا في النصف الأول من عام 2025، وامتد هذا الاتجاه الإيجابي إلى النصف الثاني من عام 2025».

وأظهر تقرير أوبك أيضا أن تحالف أوبك+، الذي يضم المنظمة وحلفاء آخرين، رفع إنتاج النفط الخام في أغسطس بمقدار 509 آلاف برميل يوميا، مما يعكس قراراته السابقة بزيادة حصصه من الإنتاج.

في جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها للمعروض النفطي من خارج التحالف في 2025 كما هو في الثلاث أشهر الماضية ليزداد بـ800 ألف برميل يومياً، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين. وأبقت توقعاتها للمعروض النفطي في 2026 عند مستوى 600 ألف برميل يومياً.