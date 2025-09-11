موافقاً التوقعات.. تسارع التضخم في أمريكا إلى 2.9% خلال أغسطس



جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، خلال شهر أغسطس متماشية مع التوقعات، ما يدعم الترجيحات بتحرك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة باجتماعه المرتقب الشهر الحالي، فقد تسارع معدل التضخم في أمريكا، خلال أغسطس على أساس سنوي، ووفقاً للبيانات الصادرة، الخميس، عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.9% الشهر الماضي، مقابل 2.7% في يوليو، وهي نفس توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر بنحو 0.4% في أغسطس، مقابل زيادة بنسبة 0.2% في يوليو، لكن أعلى من التوقعات 0.3%.

ووفق متوسط استطلاع «بلومبيرغ» للاقتصاديين كان من المرجح أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% للشهر الثاني على التوالي، وقبيل صدور التقرير راهنت أسواق المال على خفض الفائدة ثلاث مرات بواقع ربع نقطة مئوية بحلول ديسمبر، مع إشارة بعض التوقعات إلى خفض كبير بواقع 50 نقطة أساس عند اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس للمرة الأولى في أربعة أشهر، ليصل إلى 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر، أمس، ما يعزز الأسباب التي تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، كما أنه يأتي بعد يوم من الكشف عن تعديل بيانات سوق العمل الأمريكية بالخفض، إذ كان نمو الوظائف في الولايات المتحدة أقل بكثير خلال العام المنتهي في مارس، ما أشارت إليه التقديرات السابقة، في إشارة إلى أن سوق العمل كانت أضعف من التقديرات الأولية.