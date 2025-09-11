وفقاً للتوقعات.. المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية



قرر البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، في خطوة جاءت مطابقة لتوقعات المحللين.

وأبقى البنك سعر الفائدة عند 2.15%، وكانت المرة الأخيرة التي خفض فيها المركزي الأوروبي معدل الفائدة في يونيو حزيران الماضي، مخفضاً بذلك الفائدة من ذروة ارتفاعها البالغة 4% في العام الماضي.

جاء ذلك القرار بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة عن نسبة 2% المُسجّلة في الشهر السابق، أما المقياس الأساسي الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، فقد استقر عند 2.3%. في المقابل، وتراجعت زيادات أسعار الخدمات التي تُراقب عن كثب إلى 3.1%.

ويتوقع حالياً المركزي الأوروبي أن يسجل معدل التضخم 2.1% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 2%، فيما يتوقع أن يصل إلى 1.7% في العام المقبل أعلى من التقديرات السابقة عند 1.6%.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، يرى المركزي الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنحو 1.2% في 2025، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة البالغة 0.9%.

على الجانب الآخر، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد عن العام المقبل إلى 1%، بينما أبقى على التقديرات الخاصة بـ2027 عند 1.3%.

بحسب استطلاع للرأي شمل 59 خبيراً اقتصادياً، لم يكن من المتوقع أن يلجأ المركزي الأوروبي إلى خفض جديد في أسعار الفائدة، مع بقاء التضخم قريباً من المستوى المستهدف عند 2% واستمرار المؤشرات على مرونة الاقتصاد.

كما شدد صانعو السياسات على أن الشروط المطلوبة لإجراء خفض آخر على سعر الفائدة صعبة، ووصف رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، الاقتصاد بأنه في «نوع من التوازن»، حيث يبلغ كل من التضخم وأسعار الفائدة 2%.

رغم ذلك، يظل صناع القرار في البنك تحت ضغط متابعة التطورات العالمية، خصوصاً مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل، وهو ما قد يزيد الضغوط الصعودية على اليورو إذا أشار الفيدرالي إلى مزيد من الخفض لاحقاً.