تركيا تخفض سعر الفائدة بأكثر من التوقعات إلى 40.5%



أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنحو 250 نقطة أساس لتصل إلى 40.5% مقارنة بـ43% من قبل، في خطوة خالفت توقعات معظم المحللين الذين قدروا خفضها بنحو 200 نقطة أساس فقط.

يأتي القرار في وقت تتبنى فيه أنقرة سياسة نقدية أكثر حذراً، مقارنة بخفض يوليو البالغ 300 نقطة أساس. وكان التضخم السنوي في البلاد قد تراجع إلى 33% الشهر الماضي مقارنة مع 33.5% في يوليو.

تخفيف وتيرة التيسيير النقدي في تركيا جاء أيضاً بعد تحديث المركزي لتوقعات التضخم للعام الحالي عند 28.5%، على أن ينخفض إلى 16% في عام 2026، لترتفع التوقعات بذلك بشكل حاد مقارنة مع تقديرات العام الماضي التي كانت عند 17.5% و9.7% على التوالي.

وقدّر المركزي، في توجيهاته لشهر أغسطس، أن التضخم بنهاية عام 2025 سيكون ضمن نطاق يتراوح بين 25% و29%.

كما رفعت الحكومة تقديراتها لعجز الميزانية، وتتوقع أن يبلغ العجز 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة نصف نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة.