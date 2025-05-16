صادرات الاتحاد الأوروبي لأمريكا تسجل قفزة في مارس الماضي





سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة قفزة كبيرة في مارس الماضي، وهو الشهر الذي سبق حلول ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يوم التحرير" والذي يتعلق بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية في إطار الحرب التجارية التي يخوضها مع دول العالم.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن قيمة صادرات التكتل التي عبرت الأطلسي إلى الولايات المتحدة في مارس بلغت 4ر71 مليارات يورو (80 مليار دولار) بزيادة نسبتها 59% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليرتفع بذلك الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة في ذلك الشهر إلى 7ر40 مليار يورو، في أعلى معدل له على الاطلاق.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه البيانات تسلط الضوء على حجم الشحن المسبق الذي أقدم عليه المصدرون لتوصيل السلع إلى الموانئ الأمريكية قبل سريان الرسوم الجمركية التي توعد ترامب بفرضها في الثاني من أبريل الماضي.

وفي ذلك التاريخ، كشف ترامب النقاب عن فرض رسوم جمركية على سائر دول العالم تقريبا، وبلغت نسبة الرسوم التي فرضت مبدئيا على صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة 20% قبل تخفيضها في وقت لاحق إلى 10% للسماح بإجراء مفاوضات تجارية بين الجانبين.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها أمس إن الاتحاد الأوروبي يراجع حاليا مقترحاته بشأن اتفاق تجارة محتمل مع الولايات المتحدة، مع تحرك الطرفين لتسريع المحادثات الجادة في هذا الشأن، رغم استمرار إدارة ترامب في عدم تقديم توضيحات كافية وطرح مطالب يعتبرها المفاوضون غير واقعية.

وذكرت المصادر أن المقترحات الأوروبية سوف تتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن خفض الحواجز التجارية والجمركية، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة وشراء سلع أمريكية مثل الغاز الطبيعي وأشباه الموصلات التي تستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي.