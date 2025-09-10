نيو الصينية تُسعِّر طرح أسهم بقيمة مليار دولار



أعلنت شركة «نيو» الصينية تسعير طرح أسهم بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، يشمل 181.8 مليون سهم عادي من الفئة «أ»، وذلك لأغراض الشركة العامة ودعم الأنشطة التشغيلية.

وحسبما نشرت صانعة السيارات الكهربائية على موقعها الرسمي، الأربعاء، تُطرح شهادات الإيداع الأمريكية بسعر قدره 5.57 دولارات أمريكية للسهم الواحد، وتُطرح الأسهم العادية بسعر قدره 43.36 دولار هونج كونج للسهم الواحد.

وتتوقع الشركة إغلاق الطرح في السوق الأمريكية في 11 سبتمبر؛ على أن يمتد نظيره في هونج كونج إلى 17 سبتمبر، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، كما منحت الشركة الصينية مكتتبي الأسهم خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 27.3 مليون شهادة إيداع أمريكية.

وتخطط الشركة لاستخدام صافي عائدات طرح الأسهم للاستثمار في البحث والتطوير للتقنيات الأساسية للسيارات الكهربائية الذكية، وتطوير منصات تكنولوجية مستقبلية ونماذج سيارات عبر علاماتها التجارية، وتوسيع شبكة شحن البطاريات، وتعزيز ميزانيتها العمومية.