الفضة تتجاوز البتكوين وتصبح سابع أكبر أصول العالم

بلغت القيمة السوقية للفضة خلال تداولات الأربعاء نحو 2.35 تريليون دولار، مع ارتفاع الأسعار بنحو 45 % منذ بداية العام، مدفوعاً بالطلب الصناعي القوي، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

وبهذا، تتجاوز القيمة السوقية للبتكوين، والبالغة 2.27 تريليون دولار، لتصبح الفضة سابع أكبر أصول العالم قيمة سوقية، بحسب بيانات «كومبانيز ماركت كاب».

ومع الارتفاع الأخير، تأتي الفضة خلف «الذهب 23 تريليون دولار»، وشركات «إنفيديا 4.43 تريليونات دولار» و«مايكروسوفت 3.7 تريليونات دولار» و«آبل 3.38 تريليونات دولار» و«جوجل 2.90 تريليون دولار» و«أمازون 2.49 تريليون دولار»، في تصنيفات الأصول العالمية.

وقد كانت حركة السوق مدفوعة بتراجع الدولار، مع توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وسط حالة عدم اليقين بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على العديد من الدول.