اقتصاد اليابان ينكمش خلال الربع الأول

أظهرت بيانات اليوم "الجمعة" انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وسط ركود الاستهلاك الخاص وانخفاض الصادرات.

وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني، أن أحدث معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو أول تراجع له منذ أربعة أرباع.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي "المعدل حسب التضخم" بنسبة 0.2 % على أساس ربع سنوي في الفترة ما بين شهري يناير ومارس، حسبما قال المكتب في تقرير أولي.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت الواردات التي تؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.9 %.

وارتفع الاستهلاك الخاص الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، بنسبة 0.04 %، بسبب تأثير ارتفاع الأسعار، وفقا للمكتب.