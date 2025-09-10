كالعادة.. آبل تخسر المليارات يوم الإعلان عن الآيفون الجديد

كعادتها في كل عام.. تراجعت أسهم آبل يوم إعلان أحدث منتجاتها سواء من الهواتف أو السماعات أو الساعات، حيث يقيم المستثمرون كل عام مؤتمر شركة آبل والمنتجات التي تقدمها الشركة.

وخلال جلسة الثلاثاء تراجع سهم آبل بنسبة 1.5%، مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع، لتفقد الشركة 52 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن كشفت الشركة عن هواتف iPhone جديدة لم تُثر حماس المستثمرين.

وكشفت آبل خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد الثلاثاء عن أحدث جيل من جوالاتها الذكية آيفون 17، وآيفون إير، إلا أن إجماع المحللين الماليين أشار إلى غياب ملحوظ للابتكارات الرائدة، مُعتبرين العروض الجديدة «ترقيات تدريجية» وليست قفزات ثورية.