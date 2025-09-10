الصين تتحدّى واشنطن وأوروبا: لن ندفع ثمن شراء النفط الروسي





أعلنت الصين الأربعاء أنها ترفض بشدة أن تفرض الدول الغربية رسوما جمركية إضافية عليها، على خلفية شرائها النفط الروسي الذي قد تكون عائداته تموّل الحرب في أوكرانيا.

وكان مسؤول أميركي قال الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح أخيرا خلال مناقشات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين، فكرة فرض رسوم جمركية تراوح نسبتها بين 50% و100% على الدول التي تشتري النفط الروسي مثل الصين والهند. لكن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيكون مشروطا بتحرك مشترك مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري في بكين "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت".

وأضاف "الصين ليست من أشعل هذه الأزمة، وليست طرفا فيها. نحن نعارض بشدة زج الصين باستمرار في هذه القضية، كما نرفض بشدة ا فرض ما يُسمى بالضغوط الاقتصادية عليها".