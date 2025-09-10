«نوفو نورديسك» تعتزم تسريح 9000 موظف

أعلنت شركة الأدوية الدنماركية «نوفو نورديسك»، المصنعة لعقار «ويجوفي» لإنقاص الوزن، أمس، أنها ستقوم بتسريح 9000 موظف، منهم 5000 في الدنمارك، بهدف تعزيز تركيز الشركة على فرص النمو في أدوية السمنة والسكري.

وتهدف إعادة الهيكلة، التي من شأنها شطب 11% من القوى العاملة في الشركة، إلى تقليل التعقيد التنظيمي وتسريع اتخاذ القرارات في ظل زيادة المنافسة في سوق أدوية السمنة.

وأضافت الشركة: إن هذا الخفض في أعداد الموظفين سيوفر 8 مليارات كرونة دانماركية (1.25 مليار دولار) بحلول نهاية 2026، وأن هذا المبلغ سيتم توجيهه إلى إجراء أبحاث على السكري والسمنة، بما يشمل البحث والتطوير.

جدير بالذكر أن الشركة - التي يقع مقرها في باجسفيرد، على مشارف كوبنهاجن - يعمل بها 78 ألفاً و400 عامل.