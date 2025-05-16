تحذيرات من هجرة رؤوس الأموال من أمريكا

حذّر صندوق التحوط «إليوت مانجمنت»، من أن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنذر بفرار رؤوس الأموال من الولايات المتحدة. وقال الصندوق، في خطاب للمستثمرين، اطلعت عليه صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن السياسات الجمركية غير المتوقعة، لها تداعيات هائلة.



وأوضح أن البرنامج الاقتصادي لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد يُضعف جاذبية الدولار، ويقوض فرص ممارسة الأعمال التجارية في أمريكا، ما ينذر بفرار رؤوس الأموال، وحدوث انخفاض كبير في -قيم- الأصول الأمريكية.



وأرسل الصندوق خطابه للمستثمرين في أواخر أبريل الماضي، أي قبل اتفاق أمريكا والصين على هدنة لمدة 90 يوماً، يتم خلالها خفض الرسوم الجمركية الباهظة بشكل متبادل، تمهيداً لعقد مفاوضات أوسع نطاقاً، لإعادة صياغة العلاقات التجارية الثنائية.