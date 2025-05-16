الذكاء الاصطناعي ينعش إيرادات «علي بابا»

ارتفعت إيرادات «علي بابا» الصينية في الربع الرابع من السنة المالية 2025، ولكنها جاءت أقل من التوقعات رغم استمرار تسارع نمو أعمال الشركة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وقال إيدي وو، الرئيس التنفيذي للمجموعة الصينية، في بيان الأرباح، أمس: «مع استمرار تسارع نمو أعمالنا الأساسية بدعم من الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 18 %».

وأضاف أن إيرادات المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شهدت نمواً حاداً للربع السابع على التوالي، مع ارتفاع إيرادات في منصات التسوق الإلكتروني مثل «تاوباو» و«تي مول» 12 %.