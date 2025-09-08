أوروبا تكبح الانبعاثات بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية

أظهرت دراسة صدرت الاثنين أن معظم الشركات الأوروبية لصناعة السيارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي للانبعاثات مع ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية.

وتواجه المفوضية الأوروبية ضغوطاً لتخفيف متطلباتها المناخية بشكل أكبر بالنسبة إلى قطاع السيارات المحاصر بين مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأمريكية.

ومع ذلك، يوقع أن تمثل السيارات الكهربائية 18% من السيارات الجديدة المباعة في أوروبا بحلول نهاية العام 2025، وهو ارتفاع من 13.6% في العام الماضي، وفقاً لمجموعة المناصرة «ترانسبورت أند انفارونمنت».

وقالت المجموعة: إن كل شركات صناعة السيارات الأوروبية، باستثناء مرسيدس بنز، على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الانبعاثات التي وضعها الاتحاد الأوروبي للفترة 2025-2027.

ويتطلب الاتحاد الأوروبي من شركات صناعة السيارات خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن المركبات الجديدة المباعة في دول الاتحاد الـ27 بشكل تدريجي، تحت طائلة غرامات باهظة.

ومن أجل مواجهة تغير المناخ، يهدف الاتحاد الأوروبي حالياً إلى التخلص تدريجياً من مبيعات المركبات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول العام 2035.