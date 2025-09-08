تراجع الصادرات الألمانية في يوليو بضغط رسوم ترامب

أظهرت بيانات الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع في يوليو، بسبب انخفاض حاد في الطلب الأمريكي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات الألمانية انخفضت 0.6 % في يوليو، مقارنة بالشهر السابق، وذلك خلافاً لتوقعات استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 0.1 %.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.9 %، مقارنة بشهر يونيو. ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير، سلباً، بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.

والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 253 مليار يورو (297 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 2.5 % على أساس شهري، في حين انخفضت السلع إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي 4.5 %.

وسجل الإنتاج الصناعي الألماني ارتفاعاً قدره 1.3 % في يوليو، مقارنة بالشهر السابق له، في حين توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم، ارتفاعه بمقدار 1 %.

وانخفضت الواردات 0.1 %، مقارنة بشهر يونيو.

وبلغ فائض الميزان التجاري الخارجي 14.7 مليار يورو (17.23 مليار دولار) في يوليو، انخفاضاً من 15.4 مليار يورو في يونيو 2024، و17.7 مليار يورو في يوليو من 2024. (برلين - رويترز)