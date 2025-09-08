"جولدمان ساكس" يتوقع فائضاً نفطياً أكبر قليلاً في 2026

توقع جولدمان ساكس يوم الأحد فائضاً نفطياً أكبر قليلاً في 2026، إذ تطغى الزيادات في الإمدادات من الأمريكتين على حجم الفاقد المتوقع من المعروض الروسي والزيادة في الطلب العالمي.

وأبقى بنك الاستثمار الأمريكي على توقعاته لمتوسط سعر برنت/غرب تكساس الوسيط دون تغيير في 2025، وتوقع أن يكون متوسط السعر في 2026 ما بين 56 و52 دولارا للبرميل.

وقال "المخاطر التي تهدد توقعاتنا لأسعار 2025 و2026 متباينة، لكنها تميل إلى الارتفاع بشكل طفيف".

اتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أكتوبر.

وقال جولدمان ساكس إن قرار المجموعة البدء تدريجيا في التراجع عن التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يوميا راجع على الأرجح إلى أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تزال منخفضة.

وأضاف "رغم أنه من الوارد التراجع عن التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يوميا بشكل كامل، نفترض أن المجموعة ستستغل مرونتها لوقف الزيادات في الحصص مؤقتا بدءا من يناير 2026 على افتراض أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الأخير من 2025".

وتابع "على الرغم من رفع توقعاتنا للفائض في 2026 إلى 1.9 مليون برميل يوميا (مقابل 1.7 مليون برميل يوميا سابقا)، نفترض أن تسارع نمو المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيكون طفيفا في الربعين الأخيرين من 2025 و2026".