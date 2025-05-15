ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد الأوروبي

قدرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الربع الرابع من عام 2024 ، بنحو 897 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2-eq) ،بزيادة قدرها 2.2٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 (878 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). سجل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 1.5٪ في الربع الرابع من عام 2024 ، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

تأتي هذه المعلومات من بيانات التقديرات الفصلية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حسب النشاط الاقتصادي التي نشرها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية اليوم. تكمل التقديرات الفصلية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري البيانات الاجتماعية والاقتصادية الفصلية ، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو التوظيف. .

و القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن أكبر الزيادات بين الأربعين هي الأسر (+ 5.2٪) وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (+ 4.6٪).

و تم تسجيل انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ل 6 دول في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

تم تقدير أكبر انخفاضات في غازات الدفيئة في إستونيا (-11.3٪) وفنلندا (-6.1٪) والسويد (-2.3٪).

من بين دول الاتحاد الأوروبي الستة ، سجلت 2 أيضا انخفاضا في ناتجها المحلي الإجمالي (لاتفيا والنمسا). وتشير التقديرات إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الأربع الأخرى (إستونيا وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ) قد خفضت الانبعاثات مع زيادة ناتجها المحلي الإجمالي.