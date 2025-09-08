ارتفاعات تاريخية لأسعار الذهب خلال 5 سنوات

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 37 % منذ بداية العام الجاري، تحت ضغط عوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة.

وسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 27 % في عام 2024 ، وبنسبة 20 % في عام 2023 ، وبنسبة %15 في عام 2022 ، فيما استقرت في عام 2021 ، بعدما ارتفعت بنسبة 25 % في عام 2020 وبنهاية جلسة 5 سبتمبر الجاري، ارتفع السعر الفوري للذهب إلى 3.586 دولارات للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة إلى 3.653 دولارات.

وتتوقع مجموعة »غولدمان ساكس « أن أسعار الذهب قد تقفز إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026 ، وسيناريو ثانٍ ببلوغ السعر 4500 دولار، وآخر

يُقدّر بلوغ السعر نحو 5000 دولار في حال تحوّلت %1 فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب.