سويسرا تتوقع انفراجة جمركية مع أمريكا وطي أزمة 39%

قال نائب الرئيسة السويسرية غي بارميلان إنه عقد «اجتماعات بناءة» مع كبار المسؤولين الأمريكيين، في خضم جهود تبذلها بلاده للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد عودته من واشنطن حيث جرت المحادثات، قال بارميلان وهو أيضاً وزير الاقتصاد السويسري إنه لمس «فرصة حقيقية» سانحة للبلدين، من دون الخوض في أي تفاصيل.

وكان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس، في واحدة من أعلى التعريفات التي فرضها على عشرات الدول، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوجّهت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر وبارميلان إلى واشنطن في مطلع أغسطس لإجراء محادثات بشأن التعريفات، لكن لقاءً مقتضباً مع وزير الخارجية ماركو روبيو الذي لا يشرف على السياسة الجمركية، لم يحقق أي اختراق.

وقال بارميلان، في منشور على منصة «إكس» عقب الزيارة: «عقدت اجتماعات بناءة في واشنطن مع وزير التجارة هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، وترى سويسرا فرصة حقيقية سانحة لكلا البلدين وهي ملتزمة بتعميق شراكتنا الاقتصادية».

وأوضح وزير الخارجية إينياسيو كاسيس أن سويسرا أعدت «عرضاً أمثل» طرحه بارميلان.

وكان بارميلان وكيلر-ستور قد التقيا بيسنت وغرير في مايو الماضي في جنيف حيث أجروا محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات.

وتتخطى نسبة 39% بأشواط التعريفات «الأساسية» التي أعلن ترامب في أبريل فرضها على واردات الولايات المتحدة من السلع حول العالم.

وتنطوي الرسوم الباهظة على مخاطر كبرى تتهدد كامل قطاعات الاقتصاد السويسري المعتمد بشدة على التصدير، خاصة صناعة الساعات والآلات الصناعية وأيضاً الشوكولاته والأجبان.

وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع إنجاز الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضات على تعريفات بنسبة 15%، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10%.

وتقول سويسرا إن هناك فائضاً كبيراً لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية، وإن معظم السلع الصناعية الأمريكية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.

وفي الأسبوع الماضي، رجّحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن يسجّل الاقتصاد السويسري نمواً بنسبة 0.8% العام المقبل بدلًا من 1.2% بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.