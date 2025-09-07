8 دول في «أوبك+» توافق على زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يومياً

وافق تحالف «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط بواقع 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر المقبل، ليواصل سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفاً استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض، بحسب «بلومبيرغ».

ووفق البيان فقد اتفقت 8 دول أعضاء في أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر.

يشكل القرار بداية إعادة ضخ إمدادات جرى خفضها بنحو 1.66 مليون برميل يومياً، كان من المقرر أن تبقى سارية حتى نهاية العام المقبل. في الشهر الماضي، أنهى التحالف في أغسطس عملياً شريحة تخفيضات طوعية التزمت بها ثماني دول منذ 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يومياً، عبر زيادة الإنتاج بواقع 547 ألف برميل يومياً.

لم تتأثر أسعار النفط كثيراً منذ بداية تعزيز إنتاج أوبك+، والأسعار متراجعة بنحو 12% منذ بداية العام، تزامناً مع زيادة المعروض من أوبك+ وفي الوقت الذي يعزز فيه المنتجون من خارج التحالف إمداداتهم، فيما تزيد المخاوف بشأن الطلب مع فرض إدارة ترامب موجة من الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، فقد أثبتت السوق عموماً مرونة مفاجئة في مواجهة التحول في استراتيجية التحالف، ما منح التكتل ثقة إضافية لإعادة المزيد من الخام إلى السوق. يصدر المحللون تحذيرات متزايدة بشأن فائض وشيك في المعروض، ومع ذلك تظل الأسواق تتسم بالشح النسبي خلال صيف نصف الكرة الشمالي، وفق بلومبرغ.

ورفعت منظمة «أوبك»، في الشهر الماضي وللمرة الأولى هذا العام، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2026 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بارتفاع 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي. لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب هذا العام للشهر الخامس على التوالي.

إذا استمر أوبك+ في إعادة إنتاج بحوالي 137 ألف برميل شهرياً، فسيكون في طريقه لإعادة ضخ كامل الإنتاج البالغ 1.66 مليون برميل خلال عام واحد.

مع ذلك، من المرجح أن يكون الحجم الفعلي أقل مما أعلن عنه، إذ تواجه بعض الدول الأعضاء في المجموعة ضغوطاً لتعويض فائض الإمدادات السابق، والتخلي عن حصتها من زيادات الإنتاج، بينما تفتقر العديد من الدول إلى قدرات إضافية.

عوامل إيجابية

هبط سعر غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% لتتم تسويته يوم الجمعة دون مستوى 62 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 3.3% هذا الأسبوع. وتراجع سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2.2% لتتم تسويته عند 65.50 دولاراً للبرميل.

في الوقت ذاته، فإن هناك بعض العوامل الإيجابية التي قد تدعم ارتفاع أسعار النفط في الأشهر المقبلة. إذ ستساهم احتياجات التدفئة في الشتاء بتعزيز الطلب على نحو دوري، كما أن احتمال خفض الفائدة قد يدعم أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الخام والديزل، وفق «بلومبرغ».