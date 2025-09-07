اليونان تعلن تخفيضات ضريبية لدعم الطبقة المتوسطة والأسر

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس، عن سلسلة من التخفيضات الضريبية الهادفة إلى دعم الطبقة المتوسطة والأسر اليونانية والشباب.

وقال ميتسوتاكيس، في كلمة ألقاها في معرض ثيسالونيكي الدولي، وهو المعرض التجاري والثقافي الأبرز في البلاد، إن بلاده ستطبق للمرة الأولى منذ نهاية الأزمة الاقتصادية عام 2018، تخفيضات ضريبية بقيمة 1.6 مليار يورو لدعم الأسر والطبقة المتوسطة والشباب الذين يدخلون سوق العمل، وإن أكثر من أربعة ملايين شخص سيستفيدون من هذه الإجراءات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس الوزراء اليوناني قوله: "نحن ندعم المجتمع رغم حقيقة أنه يجب علينا إنفاق الأموال على دفاعنا الوطني في السنوات المقبلة، لكنني لا أقدم تنازلات فيما يتعلق بأمن البلاد، ونحن نضيف سهما جديدا إلى جعبتنا في مكافحة المشكلة الديموغرافية"، موضحا أنه سيتم تطبيق تخفيضات ضريبية على مداخيل الأسر اليونانية اعتبارا من العام المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسر التي لديها أربعة أطفال لن تدفع أي ضرائب؛ إذ تطبق بلاده نموذجا مستوحى من النموذج الفرنسي، بحيث تزداد التخفيضات الضريبية كلما ازداد عدد الأطفال في الأسرة.

وتُعدّ اليونان من بين الدول الأوروبية الخمس ذات أدنى معدلات خصوبة، حيث ما زال متوسط الإنجاب 1.4 طفل منذ عقود. ومنذ العام 2011، انخفض عدد سكان اليونان بمقدار 500 ألف نسمة، وفقا للتعدادات السكانية التي أجرتها السلطات اليونانية.

ولفت ميتسوتاكيس إلى أنه "يجب إحياء القرى اليونانية" موضحا أن الضريبة على الأملاك ستخفّض بنسبة 50% العام المقبل للقرى التي يقل عدد سكانها عن 1500 نسمة، كما ستخفّض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للجزر اليونانية القريبة من تركيا والتي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.

وأكد أنه سيتم إعفاء العمال الشباب الذين تصل أعمارهم إلى 25 عاما بدخل يصل إلى 20 ألف يورو، من الضرائب، في حين سيحصل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما على خفض ضريبي كبير.