الذهب ينجو من «رسوم ترامب» بمنح إعفاءات لبعض الدول

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقدم بعض الإعفاءات الجمركية بدءاً من يوم غد لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، إضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.

ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من «الشركاء المتحالفين» الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية «المضادة» التي فرضها ترامب.

ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ غداً.

ويضفي هذا القرار طابعاً رسمياً على خطة إعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية، بعد أن فاجأ قرار أصدرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل أسابيع التجار، وأثار ارتباكاً حين أشار إلى أن السبائك ستخضع لضرائب استيراد.

وأوضح الأمر التنفيذي أن التغييرات جاءت استناداً إلى توصيات من مسؤولين أمريكيين، موضحاً أن «هذه التعديلات ضرورية ومناسبة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية» التي أعلنها ترامب للمرة الأولى عند فرض الرسوم حسب كل بلد في أبريل الماضي.

بموجب هذا التعديل الإجرائي، سيخول الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزارة التجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات إطارية مع دول أخرى، مثل تلك التي أبرمها ترامب مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وبذلك لن يضطر الرئيس إلى إصدار أوامر تنفيذية جديدة لتطبيق هذه التغييرات.

تعد الرسوم الجمركية العالمية جزءاً أساسياً من استراتيجية ترامب لمعالجة اختلالات التجارة، التي اعتبرها تهديداً للأمن القومي.

وقبل أن يقر الشهر الماضي زيادات على عشرات الرسوم المفروضة حسب كل بلد، كان قد أبرم اتفاقيات مع عدة اقتصادات تقضي بفرض معدلات أقل، مقابل التزام العواصم الأجنبية برفع القيود التي تعيق السلع الأمريكية.

وفي المقابل، يجري إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على مجموعة من المعادن، من بينها مواد حيوية تدخل في صناعات الطيران والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الطبية، وغيرها من التقنيات.

كما تحصل أدوية مثل السودوإيفيدرين والمضادات الحيوية وأصناف دوائية أخرى، التي تخضع بالفعل لتحقيق تجاري منفصل من وزارة التجارة، على إعفاءات جديدة.