«إنفيديا» تحذر من مشروع قانون أمريكي يهدد المنافسة العالمية

حذرت شركة «إنفيديا» الأمريكية من أن مشروع قانون ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي، الذي تجري مناقشته في الولايات المتحدة سيؤدي إلى تقييد المنافسة العالمية على الرقائق المتقدمة، مشيرة إلى أن تأثيراته قد تكون مشابهة لقواعد «انتشار الذكاء الاصطناعي» التي فرضت قيوداً على القدرات الحاسوبية المتاحة لدول معينة.

وينص مشروع القانون، على إلزام شركات تصنيع الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي بإعطاء الأولوية للطلبات المحلية داخل الولايات المتحدة قبل توريدها إلى العملاء في الخارج.

وقالت الشركة في بيان: «لم نحرم يوماً العملاء الأمريكيين من أجل خدمة باقي العالم»، موضحة أن محاولة حل مشكلة غير موجودة ستؤدي فقط إلى تقييد المنافسة عالمياً في أي صناعة تعتمد على الرقائق الحاسوبية الشائعة.

وبموجب المشروع، ستُفرض قيود تجارية جديدة على الصادرات، إذ سيتعين على الشركات الحصول على تراخيص وموافقات لشحن الرقائق التي تتجاوز سقفاً محدداً من القدرات الحاسوبية.