الصين تحقق مع الرئيس السابق للجنة تنظيم الأوراق المالية في شبهة فساد

قالت الهيئة الصينية لمكافحة الفساد اليوم السبت إن يي هوي مان الرئيس السابق للجنة تنظيم الأوراق المالية يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه انتهاكات.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني إن يي يخضع للتحقيق و"يشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون".

ونقلت رويترز أمس الجمعة عن مصادر مطلعة على الأمر أن السلطات اقتادت يي (60 عاما) للتحقيق معه الأسبوع الماضي.

وكثفت السلطات الصينية جهودها للقضاء على الفساد في السنوات الماضية وأجرت تحقيقات مع عدد من المسؤولين الكبار.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في بيان على موقعها على الإنترنت إن الإجراءات مع يي تظهر "عدم تسامح الحزب الشيوعي الصيني مع الفساد"، وترسل إشارة قوية بأن "الجهود ضد الفساد ستستمر حتى النهاية".

وترأس يي اللجنة الخاضعة لإدارة مجلس الدولة الصيني من يناير كانون الثاني 2019 إلى فبراير 2024.

وأقيل من منصبه على نحو مفاجئ العام الماضي حين أدت عمليات بيع في أسواق الأسهم المحلية إلى انخفاض المؤشر القياسي إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.