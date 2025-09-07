644 مليار دولار تجارة الخدمات في الصين خلال 7 أشهر

شهدت تجارة الخدمات في الصين نمواً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مع زيادة كبيرة في تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر، وفقاً لبيانات رسمية، أصدرتها وزارة التجارة الصينية.

وبلغ حجم تجارة الخدمات في البلاد 4.58 تريليونات يوان (نحو 644.2 مليار دولار)، خلال هذه الفترة، بزيادة نسبتها 8.2 % على أساس سنوي، بحسب الوزارة.

ووصلت صادرات الخدمات إلى نحو تريليوني يوان، بزيادة 15.3 %، مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت واردات الخدمات 3.3 %، لتصل إلى 2.58 تريليون يوان (358.62 مليار دولار)، ما أدى لتسجيل عجز بلغ 581.56 مليار يوان (80.84 مليار دولار).

وحافظت تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر على زخم نمو قوي، إذ ارتفعت 10.4 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.26 تريليون يوان (175.14 مليار دولار)، كما سجلت الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62.9 %.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة 6.8 % على أساس سنوي، لتتجاوز 1.77 تريليون يوان (246.03 مليار دولار). ورغم الأداء القوي للخدمات، توقع استطلاع لرويترز، تباطؤ نمو الصادرات الصينية في أغسطس، متأثراً بتراجع الشحنات إلى أمريكا، مع انحسار الأثر المؤقت لهدنة الرسوم الجمركية بين بكين وأكبر سوق مستهلك لها.

وقد انعكست السياسة التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما شملته من جولات متكررة من الرسوم الانتقامية والقيود التجارية، سلباً على الاقتصاد الصيني المعتمد على الصادرات، لتطرح تحديات أمام نموذج نموه طويل الأمد.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا في 11 أغسطس، على تمديد هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً إضافية، مع الإبقاء على الرسوم الأمريكية عند 30 % على السلع الصينية، والرسوم الصينية عند 10 % على الواردات الأمريكية، غير أن الجانبين ما زالا يواجهان صعوبة في التوصل إلى خطة لما بعد هذه الهدنة، وسط تحذيرات خبراء من أن تجاوز الرسوم الأمريكية مستوى 35 %، سيشكل عائقاً كبيراً أمام المصدرين الصينيين.