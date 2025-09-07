اليابان: اتفاق التجارة الواسع مع أمريكا لم يُحسم بعد

أكد كبير مفاوضي اليابان بشأن التعريفات الجمركية، أمس، أن الاتفاق التجاري الواسع بين اليابان والولايات المتحدة لم يُحسم بعد، مشيراً إلى أن واشنطن لم تصدر الأوامر الرئاسية المتوقعة المتعلقة بالتعريفات الجمركية على الأدوية وأشباه الموصلات.

تعريفات

وأوضح ريوسي أكازاوا للصحفيين بعد عودته من محادثات في واشنطن: بينما صدرت أوامر رئاسية بشأن تعديلات على التعريفات العامة وتعريفات السيارات وقطع غيارها، لم تصدر أوامر رئاسية بخصوص وضعية الدولة الأكثر تفضيلاً للأدوية وأشباه الموصلات، مضيفاً أنه لذلك لا يمكن القول إن هذا الأمر قد تم حسمه.

وأكد أكازاوا، وزير السياسة الاقتصادية في اليابان، أن طوكيو ستواصل الضغط من أجل إصدار الأوامر المتبقية.

تجارة تنافسية

وأشار إلى أن اليابان ستبدأ قريباً تحليلاً شاملاً لتأثير تغييرات رسوم السيارات الأمريكية على الاقتصاد، وكيفية مقارنة شروط التجارة التنافسية لليابان مع الدول الأخرى.

وقال مصدر حكومي ياباني لرويترز، الخميس، إن اليابان والولايات المتحدة في المراحل النهائية من المحادثات لتنفيذ خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية، وذلك في غضون 10 إلى 14 يوماً من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً.

وسيقلص خفض الرسوم المعدل الحالي من 27.5 % إلى 15 %، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن التاريخ الدقيق الذي سيُدرج في الأمر التنفيذي لا يزال قيد المناقشة، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعتمد على الرئيس ترامب.