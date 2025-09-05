ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات تجارية انتقاماً لغوغل

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على منصته تروث سوشال أن "اوروبا هاجمت اليوم شركة اميركية كبيرة أخرى هي غوغل"، متوعدا بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.

واكد ترامب في المنشور نفسه أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل، فسيكون "مجبرا" على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على شركة غوغل غرامة ضخمة قدرها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، رغم تحذيرات الرئيس الأميركي من استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت المفوضية الأوروبية إن غوغل شوهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة الطعن في القرار.