أعمال

تراجع العجز التجاري الفرنسي في يوليو

وام

تراجع العجز التجاري في فرنسا خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق عليه فيما ارتفعت الصادرات وسط تراجع في الواردات.

وكشفت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية اليوم (الجمعة) عن انخفاض العجز التجاري الفرنسي إلى 5.6 مليار يورو (6.55 مليار يورو) في يوليو الماضي مقارنة بـ 7.2 مليار يورو في يونيو الماضي.

وفي الشهر المماثل من العام الماضي، بلغ العجز التجاري 6.2 مليار يورو في حين تحسن ميزان الطاقة خلال يوليو بواقع 0.3 مليار يورو.

وسجلت الصادرات زيادة شهرية بواقع 2.6% بينما تراجعت الواردات بواقع 0.5%.. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات والواردات بواقع 0.5% و 0.8% على التوالي.