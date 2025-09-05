أوروبا تغرم جوجل 3.5 مليارات دولار





فرضت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة بقيمة 95ر2 مليار يورو (5ر3 مليارات دولار) على شركة جوجل لانتهاكها قواعد المنافسة في التكتل من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة بها، وهي العقوبة الرابعة للشركة في قضايا مكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع عن تهديدات سابقة بتفكيك شركة التكنولوجيا العملاقة.

وأمرت أيضا المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة وأعلى جهة لمكافحة الاحتكار، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، جوجل، بإنهاء "ممارساتها في تفضيل خدماتها الخاصة" واتخاذ خطوات لوقف "تضارب المصالح" عبر سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.

أوضحت شركة جوجل أن القرار "خاطئ" وأنها تعتزم تقديم استئناف ضده.

وقالت لي - آن مولهولاند، المسؤولة العالمية للشؤون التنظيمية في شركة جوجل، في بيان إن "القرار يفرض غرامة غير مبررة ويطالب بتغييرات من شأنها أن تؤثر سلبا على آلاف الشركات الأوروبية وتجعل من الصعب عليها تحقيق أرباح.