صادرات النفط والسيارات تقلص العجز التجاري لكندا

تقلص العجز التجاري الكندي في السلع إلى 4.9 مليارات دولار خلال يوليو، مع تسجيل فائض أكبر في التجارة مع الولايات المتحدة بفضل ارتفاع صادرات النفط والسيارات.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية،اليوم، ان العجز المعدّل لشهر يونيو بلغ 6 مليارات دولار؛ ما يعني تحسناً في يوليو.

وجاءت النتائج الإيجابية مدفوعة بارتفاع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 5%، في حين تراجعت الواردات من أكبر شريك تجاري لكندا بنسبة 2.2%، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 6.7 مليارات دولار خلال يوليو، مقارنة بـ3.7 مليارات دولار خلال يونيو.

وارتفعت الصادرات الكندية الإجمالية بنسبة 0.9% لتصل إلى 61.9 مليار دولار، مدعومة بزيادة صادرات منتجات الطاقة بنسبة 4.2%، بما في ذلك ارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 2.3%. كما صعدت صادرات المركبات وقطع الغيار بنسبة 6.6%، حيث أشارت هيئة الإحصاء الكدنية إلى أن التوقفات الموسمية في مصانع السيارات كانت أقل حدة هذا العام بسبب التباطؤ الإنتاجي المرتبط جزئياً بالرسوم الأميركية.