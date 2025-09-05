أزمة جديدة بين واشنطن وسيئول باعتقال 450 أجنبياً من هيونداي

قال مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في الولايات المتحدة، الجمعة، إنه جرى اعتقال ما يصل إلى 450 أجنبياً «أوضاعهم غير قانونية» في منشأة لشركة هيونداي موتور قيد الإنشاء في ولاية جورجيا، وذلك في مداهمة كبيرة لسلطات إنفاذ القانون والهجرة الأمريكية.

والمنشأة مشروع مشترك لإنتاج البطاريات لشركة إل.جي إنرجي سولوشن الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات وشركة هيونداي موتور، ووفقاً لشركة إل.جي إنرجي، فمن المقرر أن تبدأ المنشأة العمليات في نهاية هذا العام.

وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن وكالات أمريكية متعددة «أجرت عملية تنفيذية مسموح بها قضائياً، إذ نجري تحقيقاً بشكل نشط في ممارسات التوظيف غير القانونية»، وفقًا لـ«رويترز».

وقال ستيفن شرانك، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في ولاية جورجيا، في إحاطة إعلامية بثها التلفزيون الأمريكي المحلي «ننفذ اعتقالات».

وذكر تقرير إخباري كوري أن حوالي 30 كورياً جنوبياً تم اعتقالهم في الموقع في المداهمة التي نفذتها السلطات الأمريكية.

وأشارت هيونداي موتور إلى أن عمليات إنتاج المركبات الكهربائية في الموقع مترامي الأطراف لم تتأثر.

وقال متحدث باسم المشروع المشترك لهيونداي موتور وإل.جي إنرجي في بيان: «نتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة في ما يتعلق بالنشاط في موقع الإنشاءات»، وإنه تم وقف أعمال البناء مؤقتاً للمساعدة.

تدخل دبلوماسي

من جهة أخرى أعربت كوريا الجنوبية عن «قلقها وأسفها» إزاء مداهمة كبيرة من جانب سلطات الهجرة الأمريكية لمقر شركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا، والتي قال مسؤولون إنها أدت إلى اعتقال عدد غير محدد من المواطنين الكوريين الجنوبيين.

وقرأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لي جاي وونج، بياناً في أعقاب تقارير إعلامية كورية جنوبية بأن المداهمة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أسفرت عن اعتقال حوالي 450 شخصا، من بينهم 30 مواطناً كورياً جنوبياً، ولم يحدد لي عدد الكوريين الجنوبيين المعتقلين بدقة، لكنه وصف العدد بأنه «كبير».

وقال لي: «لا يجب المساس بأنشطة أعمال مستثمرينا وحقوق مواطنينا بشكل غير عادل في عملية إنفاذ القانون الأمريكية».

وأضاف لي أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات نشطة لمعالجة القضية، حيث أرسلت دبلوماسيين من سفارتها في واشنطن وقنصليتها في أتلانتا إلى الموقع وتخطط لتشكيل فريق استجابة يركز على البعثة المحلية.

كانت سلطات الهجرة الأمريكية قد داهمت أمس الخميس، الموقع الضخم الذي تصنع فيه شركة هيونداي السيارات الكهربائية في جنوب شرق ولاية جورجيا الأمريكية، وأوقفت أعمال البناء في مصنع مجاور يجري تشييده لإنتاج بطاريات هذه السيارات.

واستهدفت هذه العملية واحدا من أكبر وأبرز مواقع التصنيع في ولاية جورجيا، والذي روج له حاكم الولاية ومسؤولون آخرون بوصفه أكبر مشروع للتنمية الاقتصادية في تاريخ الولاية.

وبدأت مجموعة هيونداي موتور إنتاج السيارات الكهربائية منذ عام في المصنع الذي تبلغ تكلفته 7.6 مليار دولار، والذي يعمل فيه نحو 1200 شخص.