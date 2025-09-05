إضافة 22 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة 22 ألف وظيفة جديدة فقط خلال الشهر الماضي وهو ما جاء أسوأ من التوقعات، مع استمرار تراجع سوق العمل في ظل عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية.

وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن عدد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي انخفض بشدة عن الشهر السابق الذي سجل 79 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة خلال أغسطس إلى 3ر4% مقابل 2ر4% خلال يوليو.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قام بفصل رئيسة إدارة إحصاءات العمل التابعة للوزارة عندما نشرت أرقام الوظائف الجديدة في الشهر الماضي والتي جاءت أقل كثيرا من الشهر السابق.

في حديثه إلى الصحفيين ليلة أمس في حفل عشاء مع المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا ، بدا أن ترامب سيتجاهل أي أرقام للوظائف تصدر اليوم الجمعة. وقال الرئيس: "الأرقام الحقيقية التي أتحدث عنها ستكون مهما كانت ، لكنها ستكون في غضون عام من الآن".